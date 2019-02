PATRULHA MECANIZADA: deputada celebra chegada de mais dois implementos para agricultura em Vilhena

A vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), comemorou esta semana a chegada de mais dois equipamentos que fazem parte do pacote de emendas para aquisição de uma Patrulha Mecanizada destinada à agricultura do município de Vilhena.

Em 2017, após reuniões e encontros com sitiantes e produtores da área rural que relataram a falta de estrutura do município, no quesito maquinários, a deputada entendeu que deveria estruturar a pasta para ofertar assistência aos produtores e manutenção nas estradas rurais.

Com uma emenda no valor de R$ 1.160,000,00 (um milhão, cento e sessenta mil reais), tendo como contrapartida da prefeitura R$ 296.595,00, Rosangela destinou para secretaria municipal de agricultura (Semagri) uma patrulha mecanizada contendo: uma PC, um trator, uma grade aradora, um caminhão, uma calcalhadeira (distribuidora de calcário), um perfurador de solo, uma usina de leite e outros implementos agrícolas.

Já com o dinheiro na conta do município, ainda em 2017, a deputada celebrou a chegada de uma PC, um trator, uma grade aradora, um perfurador de solo, um caminhão, além da usina de leite e outros implementos.

Nesta semana, a assessoria da da prefeitura de Vilhena informou a chegada de mais dois maquinários, sendo uma distribuidora de calcário e uma roçadeira.

Rosangela lembra que “logo que assumi como deputada estadual no mandato passado, a Semagri não contava com estrutura para atender nossos produtores. Fiz então um compromisso de destinar essa patrulha mecanizada e desde 2017 a pasta vem recebendo esses maquinários e implementos, ficando cada vez mais estruturada para ofertar serviços de qualidade e garantir uma boa vida no campo às nossas famílias rurais”.

Além da patrulha mecanizada, a deputada também destinou e entregou seis tratores para atender as associações rurais e – através de sua assessoria – reforça que continuará batalhando pelo progresso do município de Vilhena.

Autor e foto: Assessoria