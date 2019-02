Funcionária de frigorífico morre ao ser atingida por carro conduzido por jovem com visíveis sinais de embriaguez; vídeo

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, 15, em frente ao frigorífico JBS, na BR-364, saída para Porto Velho.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, Rozane Barcellos, de 35 anos saia do frigorífico, local onde trabalhava, conduzindo uma motocicleta Yamaha Factor, quando seu veículo foi atingido por trás por uma picape Strada.

Na queda, a motociclista sofreu traumas graves e deu entrada no pronto-socorro com a pele arroxeada e com parada cardiorrespiratória, indo a o óbito minutos depois.

Na picape estavam três pessoas e testemunhas afirmara que o motorista, Daniel Lacerda Nascimento tentou fugir do local, mas foi contido por populares.

Um casal de passageiros, que apresentavam visíveis sinais de embriaguez, riam da situação.

Daniel quase foi linchado por alguns funcionários do frigorífico e foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O congestionamento passou de dois quilômetros em ambos os sentidos da via.

Texto e fotos: Extra de Rondônia