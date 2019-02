Ifro de Vilhena realiza processo seletivo para contratação de professores substitutos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) está com processo seletivo aberto para a admissão de professor substituto nas áreas de administração (1), filosofia (1), mecânica (1) com atuação no campus de Vilhena.

Como método de seleção, será aplicado prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, além da prova de títulos, com caráter classificatório.

A carga horária será de 40 horas semanais e o salário base R$ 3.126,31 a R$ 5.786,68, de acordo com a titulação do profissional, mais auxílio pré-escola de R$ 321,00, e auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente na Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) do Ifro campus Vilhena, situada na Rodovia 174, KM 03, nº 4334, Zona Urbana, Vilhena -RO, no período de 15 a 20 de fevereiro 2019.

Está previsto para o dia 26 de fevereiro a realização da prova de desempenho didático, com local e horário a serem divulgados.

O prazo de validade de processo seletivo será de 12 meses, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado. Para mais informações acessar o edital disponível no site.

Texto: Assessoria/Jady Eduarda Alves

Foto: Divulgação