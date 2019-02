Vilhenense apresenta projeto “Câmara Itinerante” para aproximar a população das atividades parlamentares

O servidor público, Vanderley Raimundo de Luna, 37 anos, elaborou e apresentou nesta semana um projeto para Câmara Municipal de Vereadores com objetivo de aumentar a participação popular nas sessões.

Sob a alegação que o projeto visa aproximar a comunidade vilhenense dos parlamentares, divulgar os trabalhos realizados pelos vereadores e proporcionar conhecimento real dos problemas e demandas de cada bairro, Luna elaborou o projeto “Câmara Itinerante”.

“O projeto funciona da seguinte forma, ao invés do cidadão participar nos dias das sessões no local marcado, a Câmara vai até os populares. Até porque nem todos tem a disponibilidade de se deslocar até o local de realização, se estiver próximo a seu bairro, eles podem participar. O bom é que são reuniões que podem ser feitas nas associações de bairros, escolas ou outros lugares e não irá gerar muitos gastos” explicou ele.

O servidor relatou também que em cidades como Porto Alegre (RS), Blumenau (SC), Foz do Iguaçu (PR), Farroupilhas (RS), São Simão (GO) e Itapema (SC), o projeto foi implantado e a presença dos populares aumentou de forma significativa.

Segundo Luna, o documento já foi protocolado na Câmara e conta com o apoio do vereador Rafael Maziero (PSDB) que também havia se manifestado em 2017 sobre essa aproximação com os populares, inclusive no ano passado implantou o gabinete itinerante para atender os vilhenenses. Confira o projeto na integra.

Texto e fotos: Extra de Rondônia