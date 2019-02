Horário de verão termina neste domingo

Se encerra neste domingo 16, as 00h o horário de verão. É recomendado que os moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal atrasem o relógio em uma hora.

Neste ano, o horário de verão foi diminuído, pois começou mais tarde. Antes tinha início no terceiro domingo de outubro.

No ano de 2017, o presidente Michel Temer assinou um decreto que encurtou a duração do horário de verão, atendendo ao pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para que o início do horário de verão não ocorresse entre o primeiro e o segundo turno da eleição.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa