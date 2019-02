Motoqueira é levada ao HR com suspeita de fratura após acidente no centro

Acidente aconteceu na tarde deste sábado, 16, no cruzamento da Avenida José do Patrocino com a Rua Nelson Tremeia, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto trafegava pela Avenida José do Patrocínio, sentido bairro José, quando se envolveu no acidente com um carro que segunda a motociclista parecia ser um VW Gol de cor preta que não parou para restar socorro à vítima.

Na hora do acidente chovia muito e a vítima sentido muitas dores por ter sofrido possível fratura na perna, não soube explicar a dinâmica do acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia