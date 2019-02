Aumento da COSIP nas casas, vereadores sem moral e a denúncia de “pacto” entre prefeito e ACIV – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

### COICES POR NÃO SER REELEITO

Quem anda pela região de Pimenta Bueno pode constatar o que acontece com político que atua de forma medíocre no exercício do mandato e não se reelege. Ele vira um cavalo e trata seus correligionários aos coices. É o caso de ex-deputado Só na Bença, que por ter lhe sido tolhida a oportunidade de permanecer no Parlamento Estadual anda revoltado com o povo, e tem sido extremamente grosseiro com as pessoas que lhe abordam. Vai vendo!

### VEREADORES SEM MORAL

Na sessão da Câmara de Vereadores vilhenense desta semana Samir Ali (PSDB) usou a tribuna para relatar uma situação nada positiva para a administração municipal. De acordo com o vereador, encarregados de setores da Secretaria de Obras (SEMOSP) não atendem ligações e mensagens dos parlamentares quando solicitados. Tal ação, além de ser deselegante, prejudica a relação entre o Executivo e o Legislativo e desgasta o prefeito junto aos vereadores. E olha que, pelo menos em tese, Samir “joga” no mesmo time do Japonês.

### RECURSOS PARA ALAGAMENTOS

Já a vereadora Vera da Farmácia (MDB) usou seu tempo para mandar uma dica ao prefeito: ela indicou organismo federal de Defesa Civil que disponibiliza verbas para situações de emergência, e classifica que os problemas causados por alagamentos na avenida Paraná podem se enquadrar no programa. “Tem recursos de acesso rápido que podem ser acessados para minimizar os problemas, e vale a pena a prefeitura ir atrás”, sugeriu a edil.

### PUXÃO DE ORELHA EM SECRETÁRIO

Prosseguindo, Vera da Farmácia alertou o secretário municipal de Saúde, Afonso Emerick, da falta de material para coleta de exames preventivos às mulheres que procuram assistência nas unidades municipais. “Isso não pode faltar de jeito nenhum, por isso peço atenção do Município para a questão”, apelou. Ainda, pela fala da vereadora, a comunidade tomou conhecimento que os produtores rurais estão tendo problemas de escoar a produção em virtude da péssima condição de tráfego na malha viária rural. “Tem que acionar o programa ‘Porteira Adentro’”, ensinou Vera.

### ELOGIO A PROGRAMA ESPORTIVO

Mas nem tudo anda problemático na administração, pelo menos do ponto de vista geral do Parlamento. O vereador Wilson Tabalipa (PV) elogiou a prefeitura de Vilhena pela adoção do Programa “Segundo Tempo”, cujos recursos serão aplicados na criação de escolas de modalidades esportivas em turno inverso ao escolar para atender crianças em situação de vulnerabilidade.

### SERVIÇO CAPENGA

A população está insatisfeita com o atendimento da prefeitura de Vilhena com relação à emissão de cédulas de identidade. O serviço está capenga, com agendamentos supostamente desnecessários, e a demora para entrega do documento incomoda.

### NOVO LÍDER DO PRTB

O advogado Caetano Neto é o novo presidente municipal do PRTB vilhenense. O combativo causídico não confirma intenção de construir projeto político pessoal para o pleito do ano que vem, mas garante que o partido quer ser um dos protagonistas das eleições municipais. Para quem não lembra, o PRTB é a sigla que tem como principal expoente nacional o vice-presidente da republica, Hamilton Mourão.

### GRAVE ACUSAÇÃO

O site Positiva FM, em matéria publicada neste sábado, 16, abordou um assunto delicado: o suposto “pacto” entre o prefeito Eduardo Japonês (PV) e membros de duas entidades: a Associação Comercial de Vilhena (ACIV) e o SESI/SENAI. Segundo o noticioso, o então presidente da ACIV, Eloi Maria, que também era secretário municipal de agricultura, consumiu mais de R$ 60 mil dos cofres públicos. Da mesma forma, José Marcondes Cerutti, que é secretário municipal de Indústria e Comércio, indicado pelo SESI, consumiu mais de R$ 62 mil. O site disse que os titulares estão nos cargos apenas para receberem as rendas da prefeitura por compromisso do mandatário, que está “de mãos amarradas” com as entidades. Leia a matéria completa AQUI.

### DE BOCA FECHADA

As acusações reforçam a inércia da ACIV com relação ao reajuste do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), regulamentado pelo prefeito. Apesar das reclamações de vários empresários sobre o caso, já que o reajuste afeta diretamente esta categoria, a entidade em nenhum momento se manifestou contra a medida adotada pelo mandatário vilhenense. Esta é uma boa oportunidade para que o atual presidente da ACIV, Olindo Zoche, esclareça os motivos de ser favorável ou contrário ao reajuste do IPTU e de rebater a denúncia de que estaria “marrado” com Japonês ao invés de lutar por melhorias para seus associados. O site deixa espaço à disposição.

### DOIS ANOS DE FRACA GESTÃO

O atual presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), decidiu extinguir um procedimento que deu muita dor de cabeça aos vereadores nos dois últimos anos, e que gerou até processo judicial aos edis. Trata-se da Verba Indenizatória. O parlamentar pretende acabar com isto através de ato legislativo que será votado já nesta semana. Resumo da ópera: é isto que acontece quando se faz um mandato incompetente e fraco.

### AUMENTO DO COSIP

Apesar do prefeito Eduardo Japonês negar, a Contribuição para Custeio do Serviço da Iluminação Pública (COSIP) chegou às casas de Vilhena com aumento. O reajuste chega, em alguns casos, há mais de 150%. O prefeito, através de sua assessoria, disse que a Constituição garante, no artigo 150, que o município não poderá cobrar tributos antes de 90 dias após aprovada a lei, nem no mesmo exercício em que a lei passou a entrar em vigor. A Lei foi aprovada no final de dezembro de 2018. Então, é bom explicar o aumento do COSIP, conforme mostram as faturas abaixo. Se esses valores não têm reajuste, imaginem os que virão quando – conforme disse a prefeitura – a lei entrar em vigor. É pra acabar com o pequi de Goiás!

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia