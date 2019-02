Paciente morre após capotamento de ambulância na BR-364

O acidente envolvendo uma ambulância do município de Machadinho do Oeste que resultou na morte de um idoso, Sebastião Trindade e deixou a filha dele, Suely Trindade ferida ocorreu na tarde de sábado, 16, na BR-364, região de Candeias do Jamari/Ro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a ambulância transportava um idoso com problemas de saúde (AVC) para Porto Velho no momento em que o veículo acabou saindo da pista e capotou em uma ribanceira. Chovia muito na hora do acidente.

Devido ao acidente, o homem e a filha dele que eram acompanhantes se lesionaram. O idoso ainda foi socorrido, mas faleceu no posto de saúde do município. A filha dele foi encaminhado ao hospital João Paulo II. O motorista e a técnica de enfermagem sofreram apenas leves escoriações.

Fonte e fotos: Rondoniaovivo