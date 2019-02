Aulas de PNL ministrada pela hipnóloga e trainer Mileine Vargas inicia quinta-feira

Está aberta as inscrições para a II Turma de Programação Neurolinguistica (PNL) de Vilhena.

As aulas iniciam no dia 21 de fevereiro, das 9h as 18h no Sebrae e contará com a trainer Mileine Vargas vindo de Porto Alegre (RS).

A formação proporcionará aos participantes mais e melhores resultados, pois visa mapear os processos estratégicos da mente humana em busca de uma mudança evolutiva em seus comportamentos para atingir de fato, os objetivos.

O curso é efeciente para solução de conflitos em relacionamentos interpessoais, amorosos, empresas x clientes e diversos são gerados em grande parte pela forma comunicação. A PNL oferece ferramentas que fazem com que a comunicação se torne mais clara, seguindo a representação sensorial de cada indivíduo.

Pessoas que sofrem de ansiedade, traumas, fobias, vícios que os impedem de estar de bem consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, encontram na PNL ferramentas que proporcionam melhor qualidade de vida.

Colaboradores e empresas ansiosas em atingir meta de vendas, de propósitos de vida e sem saber como? O método de PNL oferece ferramentas que ensinam como atingir metas e ter mais lucratividade.

Mileine Vargas explica em seu site que o treinamento Practitioner em PNL, permite ainda que você aprenda a gerenciar seus estados emocionais, desenvolver novas habilidades e se comportar de forma diferente em todos os aspectos da sua vida. É voltado para o autoconhecimento que permite mudanças de pensamento, sentimentos e atitudes.

Você irá aprender as mais modernas técnicas para comunicar-se melhor tanto na sua vida profissional, quanto em seus relacionamentos pessoais. Essa metodologia é capaz de proporcionar a você uma nova visão de mundo, permitindo que você modifique padrões mentais, obtendo uma maior compreensão das situações que ocorrem a sua volta.

Para Rosângela Goebel, coordenadora da turma, participar da formação de PNL em Vilhena é uma oportunidade que não se deve deixar de usufruir. “É curso que traz muitos beneficios ao seus participantes, os resultados alcançados são enormes”.

Para participar basta entrar em contato com Rosângela Goebel pelo telefone (69) 98142 5919 (watts) ou pelo site www.milienevargas.com.br.

Texto e fotos: Assessoria