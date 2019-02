Empresa de Colorado tem nome usado por falsificadores de cheques

A administração da Madeireira Rondinha de Colorado emitiu uma nota alertando comerciantes, após o nome da empresa ter sido usado em dois cheques falsificados.

De acordo com o proprietário da madeireira, que falou com a reportagem do Extra de Rondônia, a nota foi emitida para prevenir que mais comerciantes caiam na ação dos estelionatários, que estão agindo no município e já lograram êxito em trocar dois cheques falsos em nome de sua empresa.

A ação de um dos meliantes foi flagrada por câmeras de segurança de um dos maiores mercados da cidade.

Para não levantar suspeitas, os falsificadores emitiram as folhas com valores de um salário mínimo apenas, sendo mais fácil realizar a troca.

O empresário relatou ainda, que sua empresa não foi a única que teve o nome usado e que já registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

Caso alguém receba um cheque em nome da referida madeireira, pode consultá-lo pelos telefones (69) 3341-2225 e 3341-1246, pois pode haver muito mais na praça.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução