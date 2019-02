Guaporé bate Barcelona e dispara na liderança do estadual 2019

O Guaporé venceu na tarde deste domingo, 17, o Barcelona por 3 a 1 no estádio Cassolão em Rolim de Moura, e disparou na liderança do grupo B do Campeonato Rondoniense 2019.

A partida foi válida pela terceira rodada da competição estadual.

Atuando diante de sua torcida, o Guaporé começou bem e abriu o placar com Renato, aos doze minutos. Mas, logo em seguida, o Barcelona conseguiu chegar a igualdade em cobrança de penalidade de Léo.

Na volta do intervalo, o Guaporé chegou ao segundo gol com Roni Gleison aos 11 minutos. Oito minutos depois foi a vez de Mael fazer o terceiro.

Com o resultado, o Guaporé ultrapassa o Ji-Paraná e se isola na liderança pelo grupo B, chegando aos nove pontos. Já o Barcelona divide a última posição do grupo com o União Cacoalense, ambos sem pontuar.

A partida contou com a presença de 993 torcedores pagantes, registrando uma renda de R$ 14.000,00.

Na próxima rodada, o Guaporé encara no domingo o Ji-Paraná no estádio Biancão, em Ji-Paraná. Já o Barcelona encara no mesmo dia o Vilhenense no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Ilustração