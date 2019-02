Jardim Social poderá ter praça através de iniciativa de Lúcio Mosquini

O bairro Jardim Social está prestes a receber uma praça moderna e bem aparelhada que poderá ser construída através de emenda de R$ 550 mil do deputado federal Lúcio Mosquini.

Na última reunião do parlamentar com os moradores do bairro, o projeto elétrico e arquitetônico do empreendimento, que inclui uma academia ao ar-livre, foi apresentado e aprovado pelos presentes.

Agora, o PNC (Programa Calha Norte), responsável pela regulamentação de verbas em processos licitatórios para nossa região, irá analisar também o projeto para liberação do recurso. O início da construção ainda depende desta etapa, mas, a equipe de engenharia da Prefeitura garante que o projeto está completo e não precisará de adequações, atendendo a todas as demandas do programa e suprindo as necessidades de infraestrutura do bairro em equipamentos públicos.

A verba para a construção da praça e academia ao ar livre é uma conquista do deputado federal Lúcio Mosquini, que abraçou Vilhena buscando verbas não somente para a praça, mas também na busca de recursos para asfalto e drenagem no município.

O prefeito Eduardo Japonês agradeceu ao parlamentar. “O deputado Lúcio Mosquini tem colaborado em muito com o município e essa praça é apenas um dos muitos recursos que o deputado tem lutado por nós. É uma verba que está certa e com projeto em fase final. Sempre agradecemos e valorizamos a quem nos ajuda a fazer de Vilhena uma cidade melhor”, explicou.

Autor e foto Assessoria