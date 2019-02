Morador denuncia abandono de via do Bairro Ipê em Vilhena

Na tarde desta segunda-feira 18, Jeferson Costa, morador da Rua 9309, localizada no Bairro Ipê de Vilhena entrou em contato com a equipe de reportagem do Extra de Rondônia para mostrar a situação que se encontram umas das principais vias.

Jeferson relatou que a rua está em completo abandono e todas as vezes que chove, o local fica intransitável. “Alguns moradores tiram a água com balde, pois alaga a rua e entra nas casas mais baixas. O triste é que as autoridades não fazem nada”.

O morador pontua ainda que o problema já foi relatado as autoridades, mas até o momento nada foi feito.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta