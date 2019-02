PM localiza droga escondida dentro de boneca de pano em boca de fumo

Os fatos se deram na noite de domingo, 17, em uma residência localizada na Rua 116-01, no Bairro União, em Vilhena, onde um casal foi preso por traficar drogas na frente das filhas menores.

De acordo com o registro da ocorrência, uma Rádio Patrulha do Bairro Cristo Rei se dirigiu ao local após receber informações de que ali estava ocorrendo comércio de entorpecentes e que naquele dia, a referida boca de fumo havia sido abastecida com uma grande quantidade de drogas.

Diante das informações foi feito deslocamento até o imóvel com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (P-Tran), onde o proprietário R. P., de 28 anos foi encontrado na porta da residência e ao ser indagado sobre as acusações, negou todas elas.

Porém, em seus bolsos foram encontradas várias notas de R$ 10,00 e R$ 5,00, que juntamente com notas de valores maiores, somaram o total de R$ 393,00.

Apesar de estar em posse do dinheiro, o agente não soube precisar o valor que tinha e juntamente com sua esposa, de 37 anos, apresentava muito nervosismo com a presença dos policiais em casa.

Em determinado momento, ainda da porta, os militares avistaram vários aparelhos celulares e tabletes encima de uma rack e ao serem indagados sobre a procedência dos mesmos, os suspeitos relataram que alguns eles compraram em um usadão e os outros não se lembravam mais.

Diante da situação presenciada, os militares deram início as buscas pelo local, sendo localizado 34 gramas de crack dentro de uma boneca de pano com zíper, que estava em um quarto de criança, juntamente com outros brinquedos.

Após o flagrante, o jovem acabou confessando que havia comprado a droga no dia anterior, pelo valor de R$ 350,00 e sua esposa confirmou as informações, alegando que o marido já chegou em casa com o entorpecente, porém, ambos não se negaram a deletar o fornecedor.

Neste momento o casal recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e as filhas, de nove e sete anos, que estavam em uma residência vizinha, foram entregues aos cuidados da avó.

Texto e fotos: Extra de Rondônia