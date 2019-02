Polícia Civil divulga imagem de homem que atirou no rosto de ex-mulher de amigo

A Policia Civil de Vilhena através da Delegacia Especializada na Repreensão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) concluiu o inquérito que investigava a tentativa de homicídio cometido contra Rozane de Fátima de Souza, de 33 anos, que foi baleada na face no dia 09 do mês corrente, quando saia em companhia de amigos, de uma festa realizada em uma chácara, em Vilhena.

O crime foi cometido por Kenedy Palmeira da Silva e contou com a participação de Marcio Dias da Silva, de 29 anos, ex-marido da vítima, preso pela Polícia Militar no mesmo dia, quando foi ao hospital para ver se a mulher “estava bem”. (Revaja AQUI)

Após o crime, Kenedy fugiu e com término das investigações e requerimento do delegado responsável pelo caso, a justiça decretou a prisão preventiva do agente, que segundo as testemunhas, foi quem efetuou o disparo contra a cabeça de Rozane com o apoio de Marcio, que o auxiliou na fuga.

A imagem de Kenedy, que já possui passagens por outro crimes, está sendo divulgada pela PC, para que se alguém tiver alguma informação sobre seu paradeiro, possa auxiliar os trabalhos da justiça em lograr êxito em sua prisão.

As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones (69) 3322 3001 e 190.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: PC