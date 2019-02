Projeto de Barbeiros atendem pacientes em hospital de Vilhena; 2ª edição será em março

Os pacientes do Hospital Regional de Vilhena (HRV) receberam um time de voluntários animados na manhã deste domingo, dia 16.

Os barbeiros/cabeleireiros da Reis Barbearia atenderam 11 pacientes gratuitamente com o intuito de doar um pouco de seu dia para fazer o dia de alguém melhor.

Após fazer um atendimento gratuito no HRV, há duas semanas, Willian Reis foi contatado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), que intermediou junto aos profissionais de saúde do hospital a implantação de um projeto social permanente de corte de cabelo e barba na unidade hospitalar com participação do profissional.

“Desde a primeira conversa adorei a ideia. Já fiz ações como essa de várias maneiras, para aqueles que mais precisam. Neste domingo realizamos um teste do projeto. E deu muito certo! Foi muito divertido, conhecemos pessoas que enfrentam problemas com felicidade. Isso nos motivou bastante. Vamos manter o projeto e trazer mais voluntários para expandir a ação”, explica Willian Reis.

Junto os profissionais Fernando Sousa, Lucas Bretas, Victor Rodrigues e Warley Emanoel atenderam pacientes de poucos anos de vida até os mais idosos. Agora o projeto vai se tornar oficial no hospital, sendo realizado sempre na manhã do 3° domingo de cada mês, com atendimento gratuito.

A assistente social Aline Cristine Leite acompanhou a equipe de voluntários e atestou os resultados positivos do projeto. “Eles foram maravilhosos, achei incrível a empolgação e atitude deles em doarem seu tempo num domingo de manhã para ajudar nossos pacientes aqui no hospital. Agora estamos contagiados também e queremos expandir a ação para mulheres também na próxima edição”, explica.

O hospital cedeu uma sala para o trabalho, bem como material de limpeza e conectores de energia.

Em março, a segunda edição do evento poderá ser ainda maior e a prefeitura abre espaço, após este teste, com base nos resultados positivos, para que todos os profissionais que desejem participar procurem a Secretaria Municipal de Comunicação ou o Hospital Regional de Vilhena.

Autor e fotos: Assessoria