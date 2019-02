Samir Ali enumera ações, resume mandato com a palavra “trabalho” e revela interesse em reeleição

O vereador Samir Ali está em sua primeira legislatura e promoveu iniciativas em diversas frentes de ação em Vilhena.

Em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 18, ele avalia de forma positiva a primeira metade do mandato e adianta propósitos para a fase final de sua participação neste ciclo do Poder Legislativo, revelando que tem interesse em concorrer à reeleição.

Samir Ali, que é do PSDB, afirma que se fosse para resumir seu mandato em apenas uma expressão esta seria “trabalho”. “Atuei em diversos setores tanto com ações propositivas quanto na fiscalização, e mesmo a troca de prefeitos ao longo desta gestão não me travou o desempenho. Dialoguei em termos de igualdade com Rosani, Adilson e agora com Eduardo, sempre visando o melhor para a nossa população”, destacou.

Elencando seu trabalho, o vereador pontua ações específicas em algumas áreas, as quais considerou como pontos altos do mandato até o momento.

Na Educação, ele destaca a implantação de gestão democrática para definição dos cargos de diretor e vice-diretor, implantada através de proposta de sua autoria, assim como projeto a ser implantado em breve dando autonomia financeira para que os estabelecimentos de ensino realizem manutenções de pequena monta nas escolas. “Isso vai acabar com aquele negócio de ter que montar um processo na SEMED a fim de consertar uma torneira que está vazando”, argumentou. Outra ação citada é a equiparação salarial para professores com cargas de 30 e 40 horas, fator de celeuma entre os servidores e administração.

Para o funcionalismo, Samir cita o pagamento de auxílio-transporte retroativo a 2.011, assunto que desgastou a relação entre os servidores e administrações passadas, que agora será corrigido pelo atual prefeito através da articulação promovida pelo vereador. Outro ponto importante é a criação de plano de cargos, carreiras e salários para o funcionalismo, antiga reivindicação dos trabalhadores.

Na Saúde, o vereador conseguiu garantir procedimento de maior controle de medicamentos usados pelos pacientes do HR, diagnóstico que racionaliza as compras e enxuga despesas estancando desperdícios. Além disso, ele luta pela realização de concurso público para contratação de profissionais de enfermagem e médicos. Ali também faz gestões e participa do esforço para que se convença o Estado a cumprir suas responsabilidades no custeio da saúde pública. Há ainda ação no sentido de garantir aos agentes de saúde da cidade adoção do piso salarial nacional, já assegurada pelo prefeito Eduardo Tsuru.

Na área Social, setor em que Samir tem experiência, ele trabalhou no sentido de se adotar nas escolas do ensino fundamental cursos básico de interprete de Libras, além da retomada de atividades do Centro da Juventude. O vereador também é responsável pela proposta de dar ocupação a menores que então no Centro de Ressocialização através da costura de bolas usadas para prática esportiva na rede municipal de ensino. Já o Bolsa-Atleta estimula patrocínios a desportistas da cidade que participam de competições locais, regionais e nacionais.

Para o setor produtivo a ação mais incisiva é as proposta de aquisição de 100% dos produtos alimentícios produzidos aqui que são consumidos por organismos do Município, caso, por exemplo, da merenda escolar. “Isso valoriza o pequeno produtor, cujas transações comerciais fazem giro de dinheiro no mercado local, afetando positivamente vários setores”, explicou Ali, assegurando que o Executivo tem bons olhos para a proposta.

Sobre o parlamento como um todo, Samir acredita que a atual composição da Câmara é capaz de resgatar a credibilidade do Poder junto à comunidade, mesmo nestes tempos de intensa cobrança e da particularidade do panorama vilhenense devido à troca de prefeitos no meio da gestão. “Trabalhamos com dedicação e seriedade”, afirma. Ele acredita que os benefícios que a sociedade terá com o prédio novo do Parlamento farão calar eventuais polêmicas acerca da obra.

Para o futuro, Samir projeta disputar a permanência na função e permanecer dando suporte ao Executivo em ações positivas para a cidade, “em particular levando infraestrutura aos pontos mais carentes e corrigindo situações”, além de continuar firme na fiscalização.

Assim como resumiu o período que já foi, Ali resume em poucas palavras o quer pretende pela frente: “trabalhar arduamente para que Vilhena volte a ser referência positiva para Rondônia”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia