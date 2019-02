Além de mobília, ladrão leva lâmpadas e lustre de casa no Jardim Social

O crime ocorreu em uma residência localizada na Rua 2531, no Jardim Social, em Vilhena, onde um homem de 45 anos teve a mobília, lâmpadas e até mesmo um lustre furtados após se ausentar de seu imóvel por três dias.

De acordo com o registro da ocorrência, quando chegaram ao referido imóvel, uma guarnição da Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) foi informada pelo proprietário, que após sair de casa na última sexta-feira, 15, passou três dias fora, até que recebeu uma mensagem via whatsapp de um vizinho na madrugada desta terça-feira, 19, informando que sua residência havia sido arrombada.

Quando chegou em casa, a vítima se deparou com o portão e uma das janelas laterais danificados, constatando que foram levados do imóvel um televisor Samsung de 60 polegadas, um painel de parede, dois receptores sendo da tv a cabo e da parabólica, um roteador de internet, uma máquina de lavar roupas de 13 kg da marca Electrolux, uma geladeira de cor branca da mesma marca, um lustre, um jogo de mesa de plástico com quatro cadeiras, duas furadeiras sendo uma do tipo martelete, uma lata de tinta de 20 litros, 60 metros de corda, um espelho de banheiro, cinco lâmpadas comuns e uma cortina com blecaute.

O caso foi registrado na Unidade integrada de Segurança Pública (Unisp), mas até o momento não há informações de quem possa ter cometido o crime.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa