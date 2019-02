CASA DE RONDON: vereadora pede esclarecimentos de promessa de revitalização que se arrasta há anos em Vilhena

A vereadora Valdete Savaris (PPS) protocolou um importante requerimento a ser analisado na noite de hoje na sessão da Câmara de Vilhena. Trata-se da situação em que se encontra o Museu Casa de Rondon.

Através do requerimento 003/2019, ela pede ao prefeito Eduardo Japonês (PV) que informe a atual situação do local, se existem recursos destinados à revitalização do Museu e quais os projetos de reformas a serem executados.

Há mais de 8 anos, desde o início da gestão do ex-governador Confúcio Moura, existe a promessa de revitalização da obra, mas que não sai do papel, sempre com a justificativa envolvendo “questões burocráticas”.

Em janeiro de 2018, técnicos da prefeitura e do governo do Estado visitaram a Casa de Rondon com o objetivo de analisar para, futuramente, “reabrir o espaço para visitação”. A área está de portões fechados há mais de 15 anos. Em 2005 o local foi repassado aos cuidados da aeronáutica.

Desde então, é necessário autorização para que a Prefeitura faça qualquer tipo de manutenção conservativa no local, devido à inércia dos responsáveis das pastas de Turismo em nível municipal e estadual.

Ao Extra de Rondônia, a parlamentar disse que “há muitos anos se fala em melhorias e revitalização, mas passa ano e ano e nada se faz. Agora quero saber o que está faltando, se são recursos ou ainda a problemática é o terreno. Nós não podemos perder de vista a importância desse patrimônio do município. Eu quero esclarecimentos e que se tomem medidas cabíveis para que isso possa sair do papel”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação