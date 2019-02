Funcionário público fica ferido ao ser atingido por carro ao sair de rotatória

Um funcionário da Secretaria de Obras de Vilhena ficou ferido ao se atingindo por um veículo Corolla, quando saia da rotatória da BR-364, localizada nas proximidades do posto de combustíveis Cavalo Branco.

Segundo o servidor público, que conduzia uma motocicleta Honda CG Titan, quando saiu da rotatória sentido a faculdade Unir, foi atingido pelo carro, cujo condutor seguia pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá.

Com o impacto, o motociclista se arrastou com seu veículo pelo asfalto até parar em uma placa de trânsito.

Ainda segundo a vítima, quando viu que o condutor do Corolla não ia parar na preferencial, acelerou seu veículo, mas mesmo assim não conseguiu evitar a colisão que arrancou parte do para-choque do carro e lhe causou escoriações nos braços pernas e mãos.

A Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) esteve no local e registrou o acidente. O motociclista se negou a receber atendimento médico e afirmou ter comprado seu veículo esta semana.

Texto e fotos: Extra de Rondônia