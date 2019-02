Ifro de Guajará-Mirim abre processo seletivo para contratar professor substituto de física

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Guajará-Mirim, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado visando a contratação de um professor substituto licanciado em física.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 20 de fevereiro, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível no site.

A seleção será dividida em duas etapas: prova de desempenho didático e prova de títulos. A prova de desempenho didático será realizada no dia 07 de março presencialmente no campus Guajará-Mirim, situado na Av. 15 de Novembro, nº 4849, Bairro Planalto. A homologação do resultado final do processo seletivo será publicada no dia 13 de março.

A contratação será por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse do Ifro, com lotação no Campus Guajará-Mirim. A remuneração pode chegar a R$ 5.786,68 para o cargo de 40 horas semanais, além de outros auxílios.

Mais informações podem ser adquiridas através da Central de Atendimento pelo telefone (69) 3516-4700 ou e-mail: processosimplificado.guajara@ifro.edu.br. O Edital e demais documentos estão disponíveis no site.

Texto e foto: Assessoria