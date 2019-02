Jovem tem motocicleta furtada em frente posto de saúde em Vilhena

Uma jovem de 28 anos teve sua motocicleta Honda CG Titan 150, de cor preta, com placa NDI-2856, furtada na tarde de segunda-feira, 18, em frente ao posto de saúde Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima estacionou a motocicleta no pátio do posto de saúde por volta das 14h00 e ao retornar, por volta das 17h40, não a encontrou mais.

A Polícia Militar esteve no local e realizou diligências pelo bairro, mas não logrou êxito na recuperação do veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa