Para MBL, discurso de Confúcio é “hipócrita” e projeto de Mariana é “inútil”

Através das redes sociais, o Movimento Brasil Livre (MBL), de Rondônia, se manifestou a respeito da atuação de dois parlamentares rondonienses no Congresso Nacional.

A entidade chamou o discurso do senador Confúcio Moura (MDB) de “hipócrita” e o projeto da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB) de “inútil”.

Nesta segunda-feira, 18, Confúcio, que foi governador de Rondônia por dois mandatos, fez um discurso acalorado na tribuna do Senado, defendendo medidas urgentes na área educacional, dizendo que “o Brasil precisa revolucionar a educação para retomar produtividade” e que “a salvação do Brasil está no investimento em educação de qualidade”. (leia mais AQUI).

Não demorou para que a entidade manifeste seu repúdio ao emedebista, chamado seu discurso de “hipócrita”. “Senador Confúcio Moura faz discurso no plenário dizendo que a salvação do Brasil é a educação. Só esqueceu de dizer que enquanto governador não queria pagar o piso salarial para os professores”, destacou a entidade.

Por outro lado, o MBL esculhambou o projeto de lei da deputada tucana, que foi arquivado pela Câmara dos Deputados. Ela queria obrigar a instalação de tomadas de energia nas poltronas dos aviões. A ideia é que seja possível recarregar gratuitamente aparelhos por meio de portas do tipo USB (leia AQUI). “Projeto inútil arquivado”, disse a entidade.

O projeto também recebeu críticas, uma delas do presidenciável João Amoêdo, líder do partido Novo. (Leia AQUI).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação