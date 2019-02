Prefeitura de Itapuã do Oeste realiza processo seletivo com mais de 50 vagas

A Prefeitura de Itapuã do Oeste, torna público o processo seletivopara à contratação temporária de profissionais de diversas áreas.

Há 51 oportunidades disponíveis nesta seleção que para os cargos de psicólogo (1), assistente social (2), pedagogo na área social (1), educador físico (1), odontólogo (2), nutricionista (1), enfermeiro (8), técnico em enfermagem (9), fisioterapeuta (1), técnico de radiologia (1), motorista CNH – D (1), professor com licenciatura plena em pedagogia (12), pedagogo com formação em supervisão (1), pedagogo com formação em orientação (1), professor de educação física (1), professor pedagogo – sala de recurso (2), nutricionista (1), motorista CNH – D (4) e técnico em segurança do trabalho (1).

Com carga horária de 20h a 40h semanais, os selecionados de nível fundamental a superior devem fazer jus à remuneração que variam entre R$ 1.200,00 e R$ 4.500,00.

Os interessados em alguma destas vagas podem efetuar inscrição gratuitamente nos dias: 28 de fevereiro, e 1 e 4 de março, das 7h30 às 13h, no Prédio da Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste, segundo piso, Sala da Assessoria Jurídica.

Esta seleção compreenderá de análise curricular dos candidatos. Os critérios de pontuação encontram-se especificados no edital de abertura disponível no site.

Texto: Assessoria/Beatriz Monteiro

Foto: Reprodução