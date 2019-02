Colisão entre carro e motocicleta deixa uma pessoa hospitalizada

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 20, no cruzamento das Avenidas Jô Sato e Tancredo Neves, no Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motocicleta Biz, seguia pela Jô Sato, sentido, BR-364, quando ao chegar no cruzamento, colidiu contra um carro Toyota Corolla, que segundo o motorista estava parado na via.

Na colisão, a condutora sofreu escoriações e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional.

A Polícia Militar isolou o local aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o registro da ocorrência.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia