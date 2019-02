Com previsão de gastar R$ 39 mil, Câmara adquire 13 celulares para vereadores em Colorado

O Poder Legislativo adquiriu 13 aparelhos celulares para satisfazer as necessidades dos vereadores no município de Colorado do Oeste.

Ao todo, o Legislativo empenhou R$ 39.560,10 para que sejam gastos durante todo 2019 (IMAGEM ABAIXO).

Para a concretização dos aparelhos, a atual Mesa Diretora assinou Termo Aditivo de contrato nº 001/2017, junto à empresa Telefônica Brasil S/A, com a justificativa de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, para comunicação de voz, com tecnologia digital, a fim de atender os serviços legislativo/administrativo da Câmara de Colorado”.

Dados do Portal da Transparência demonstram que, do valor total empenhado, 3.649,81 já foram pagos à empresa de telefonia.

TELEFONIA FIXA

A Câmara também contratou os serviços de telefonia fixa, através de duas linhas telefônicas, durante o exercício de 2019. Desta vez, o contrato foi de R$ 3 mil, junto à empresa Oi S/A.

PRESIDENTE EXPLICA

Ouvido pelo Extra de Rondônia, o presidente da Casa de Leis, Gercino Garcia (PMN), afirmou que os 13 celulares visam atender, além dos 11 parlamentares, o gabinete e a secretaria da Câmara. Ele disse que a cota de gasto mensal (que incluem todos os celulares) é de R$ 3,6.

Na visão dele, é justo que os vereadores tenham o aparelho para serviço das ações diárias legislativas, tendo em consideração que servidores e outros órgãos públicos também têm, como a Assembleia Legislativa e outras Câmaras Municipais de Rondônia. “Já cheguei a gastar R$ 400.00, por mês, do meu próprio bolso. Então considero que os celulares são úteis”, disse.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia