ENQUETE: quem deve ser o próximo prefeito de Vilhena?

Devido à grande repercussão da matéria envolvendo os “prefeituráveis” em Vilhena, o Extra de Rondônia inicia enquete para ouvir a opinião dos internautas.

As alternativas que se apresentam mesclam políticos veteranos, outros com menos experiência e estreantes no cenário.

Neste momento pode-se afirmar que a disputa pela prefeitura vilhenense acontecerá entre alguns dos que estão listados a seguir:

Eduardo Japonês (PV), Rosani Donadon (MDB), Adilson de Oliveira (PSDB), Jaime Bagattoli (PSL), Evandro Padovani (PSL), Caetano Neto (PRTB), Julinho da Rádio (PSOL), Edmur da Metalúrgica (SEM PARTIDO) e Maria José da Farmácia (PSDB).

O objetivo da enquete é dar ao internauta a oportunidade de se manifestar sobre os assuntos mais relevantes em Vilhena. Contudo, não têm caráter científico.

Lembrando que o sistema só aceita um voto por máquina. Participe!

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia