Homem tem bicicleta e carteira levadas por assaltantes armados com faca e revólver

O crime ocorreu no final da manhã de terça-feira, 19, na Rua Pedro Diniz da Costa, no Bairro Bela Vista, onde um homem de 43 anos foi assaltado por dois meliantes armados com faca e revólver.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima trafegava pela via em uma bicicleta, quando foi abordado pelos referidos assaltantes, que também estavam de bicicleta, e lhe roubaram sob graves ameaças, seu veículo e sua carteira contendo os documentos pessoais e o valor de R$ 160,00.

Após o crime, os agentes fugiram em sentido ignorado e a vítima se dirigiu até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para registrar o caso.

Texto e foto: Extra de Rondônia