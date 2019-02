Mesmo de medida protetiva, mulher vai a casa do ex e quebra celular durante crise de ciúmes

O caso foi registrado na tarde de terça-feira, 19, em uma residência localizado na Rua Aracy Firmino Lopes, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com a vítima, um homem de 56 anos, sua ex, de 44, chegou em sua casa querendo conversar, porém, a acabaram discutindo por ciúmes da mesma.

Durante a discussão, a mulher se apossou do aparelho celular do ex e o arremessou contra o chão, o danificando completamente.

Quando a vítima saiu da casa para chamar a polícia através de um telefone público, a agente se apossou de dois chips de celular e fugiu do local.

Ainda de acordo com o homem, sua ex pediu medida protetiva contra ele a mais de um mês e mesmo assim continua frequentando sua casa.

Diante dos fatos, foi realizado um boletim de ocorrência de dano/depredação contra a mulher, para que sejam tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa