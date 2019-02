Motociclista envolvido em acidente que causou a morte de jovem é condenado a três anos de prisão

Fernando Silva Brasil, de 38 anos, foi preso na tarde de terça-feira, 19, após se dirigir ao Fórum de Vilhena, para realizar uma consulta processual e ser constatado haver contra o mesmo, uma mandado de prisão expedido pela 1° Vara Criminal referente a morte da jovem Tatiane Talita Silva de Barros, de 21 anos, ocorrida após um acidente de trânsito que aconteceu no dia 14 de janeiro de 2018. (Reveja AQUI)

Fernando foi condenado a três anos de prisão e três meses de suspensão do direito de dirigir pelo crime de homicídio culposo, devido, após a exposição dos fatos, a juíza Liliane Pegoraro Bilharva ter constatado que o fator decisivo para a morte e Tatiane, que era carona do acusado, ter sido a falta de cuidado do réu que não observou a sinalização invadindo a pista preferencial e se chocado contra um táxi.

A sentença foi dada no dia 28 de janeiro e como Fernando desistiu de entrar com recurso, a sentença foi cumprida, sendo o réu recolhido a casa de Detenção em perfeitas condições físicas.

Texto e foto: Extra de Rondônia