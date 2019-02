PARECIS: presidente da Câmara justifica gastos com diárias e afirma que viagens foram para buscar benefícios para o município

Antônio Carlos Argiona Oliveira (MDB), presidente da Câmara de Vereadores do município de Parecis, rebateu as críticas e falou sobre o valor de R$ 97.560,00 gastos pelos nove parlamentares no ano de 2018 – em diárias.

Carlinhos da 90 como é conhecido, consumiu R$ 29.220,00 em diárias, sendo o primeiro colocado na gastança do dinheiro público.

O gestor justifica o valor consumido e afirma que as viagens renderam bons frutos para seu município. “Temos que ir até aos deputados estaduais, federais e senadores, para cobrá-los da responsabilidade quanto a locação de recursos para nossa região, ” disse o parlamentar.

Entretanto, questionado sobre o real papel do vereador em fazer indicações e fiscalizar as ações do executivo, o vereador disse que se não forem atrás, os recursos não chegam. Carlinhos apenas se ateve em ressaltar que as viagens não foram em vão e que são necessárias.

O presidente se comprometeu em enviar documentos para que fossem divulgados quais os benefícios, valores e locais onde foram aplicados os recursos conseguidos por eles. Porém, até o fechamento desta matéria a redação não recebeu o material prometido pelo gestor.

Com isso, foi tentado contado via telefone com a responsável designada pelo presidente, mas nossas ligações não foram atendidas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação