Recanto da Praça inaugura novo cardápio com buffet livre no almoço

Agora de terça a domingo o Recanto da Praça trará em seu cardápio buffet no almoço a R$ 17,90 por pessoa e com churrasco a vontade.

Além do buffet, o restaurante trabalha com marmitex embalada a vácuo com carne assada de acompanhamento, e claro com a entrega grátis garantida no conforto do seu lar.

E tem mais, aos sábados você poderá saborear aquela deliciosa e tradicional feijoada, e no domingo, almoço e churrasco especial.

Não perca tempo e vá conferir, o Recanto da Praça está localizado na Rua Porto Velho, 325 – 5º BEC, e atende pelos telefones 3321-1388/3332-1827.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Extra/ Divulgação