Dom Burguer agora conta com almoço aos sábados e domingos

A lanchonete Dom Burguer está com uma mega novidade, agora aos finais de semanas haverá churrascos preparados na smoker e com serviço de entregas no conforto do seu lar.

Aos sábados, o cardápio contará com costela bovina, costelinha de porco, fraldinha e cupim ao molho barbecue, acompanhadas de arroz, farofa de banana, mandioca, legumes assados e salada, a R$ 20,00 por pessoa.

Nos domingos, será vendido peças de costela bovina e de porco a R$ 30,00 (com cerca de 1kg a 1,2kg), cupim e fraldinha a R$ 35,00, além de porções de maionese a R$ 10,00 e farofa de banana R$ 5,00.

Não perca tempo e vá conferir, a Dom Burguer está localizado na Avenida Capitão Castro, 4098 – Centro, e atende pelos telefones 3321-2014/ 9 8113-1561.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação