Homem é executado a tiros no Jardim América em Vilhena

As primeiras informações dão conta que um homem foi executado a tiros provavelmente de pistola.

O crime ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, 21, quando a vítima identificada como Jeverson Moreira do Nascimento, mais conhecido como “Careca”, profissional na área de mecânica estava na lanchonete de um posto de combustível na Avenida Presidente Nasser com Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Testemunhas contaram que a vítima estava sentada a mesa com amigos quando um homem chegou e sem dizer nada sacou uma arma e atirou por várias vezes. A vítima morreu no local.

A reportagem do Extra de Rondônia está no local e apura mais informações.

Texto e fotos: Extra de Rondônia