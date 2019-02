Identificado homem assassinado a tiros em conveniência de posto de combustíveis

Foi identificado como Jeversson Moreira do Nascimento, de 39 anos, o homem assassinado com tiros na cabeça no início da tarde desta quinta-feira, 21, enquanto tomava cerveja com amigos na conveniência de um posto de combustíveis, localizado na esquinada da Avenida Presidente Nasser com Tancredo Neves, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

O homem que foi atingido por pelo menos dois tiros na cabeça, sendo um destes em um dos olhos, atuava como mecânico e morreu na hora.

Devido o susto, as testemunhas não souberam afirmar se os agentes chegaram em dois ou apenas um, somente alegaram que foi tudo ocorreu muito rápido.

A perícia Técnica ainda está no local realizando os trabalhos de praxe antes da remoção do corpo.

Texto e fotos: Extra de Rondônia