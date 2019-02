Inquilino some devendo oito meses de aluguel, levando porta de lavanderia e mobília de locador

A proprietária de uma locadora de imóveis procurou a Polícia Civil no final da tarde de quarta-feira, 20, para registrara um boletim de ocorrência de furto contra seu locatário de 52 anos, devido o mesmo ter desaparecido devendo oito meses de aluguel e ainda ter levado a mobília pertencente ao dono da residência.

De acordo com o registro da ocorrência, a comunicante alegou que após o inquilino ter saído do imóvel, devido não estar pagando o aluguel, levou juntamente com sua mudança, duas camas box de casal, um painel de tv, uma mesa com cadeiras, um fogão cooktop, duas banquetas, quatro cadeiras de sol, uma geladeira, quatro cadeiras avulsas, sendo sua estofadas, a parte eletrônica da churrasqueira, uma geladeira, uma máquina de lavar roupas, um tanque, um motor que distribuía água para a residência, dois guarda-sóis com mesas e cadeiras, o motor da sauna, o motor da banheira e cinco chuveiros elétricos, que eram de propriedade do dono de imóvel, que deixou o mesmo sob sua responsabilidade para aluguel.

Além de todos os objetos acimas relacionados, o inquilino também levou a porta da lavanderia.

Diante dos fatos, a empresária denunciou o caso para que sejam tomadas as devidas providências.

Texto e foto: Extra de Rondônia