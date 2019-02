PM detêm suspeitos por tráfico de entorpecentes em Vilhena

Na manhã de quarta-feira, 20, policiais militares conduziram a delegacia de Polícia Civil, um agente e um menor infrator suspeitos de tráfico de entorpecentes em Vilhena.

Em patrulhamento pelo bairro Jardim Primavera, os policiais abordaram o menor de idade, R. O. A., 17 anos, que estava com uma balança de precisão e um invólucro de entorpecente (crack), pesando aproximadamente 2,5 gramas. O abordado confirmou que venderia a droga e que na casa teriam mais algumas porções e disse ainda, que seu padrasto estava de acordo sobre a venda.

Em um dos quartos na residência do menor de idade, foi localizado um tablete de maconha pesando aproximadamente 163 gramas escondido dentro do forro. Dentro do guarda-roupa havia um tablete de maconha pesando aproximadamente 96 gramas; um pedaço de crack, pesando aproximadamente 08 gramas; um invólucro de maconha, pesando aproximadamente quatro gramas; um dichavador (objeto utilizada para triturar drogas) e uma faca que era usada para cortar as substâncias entorpecentes.

O padrasto do menor infrator, Adalto S. C., de 33 anos, estava na casa e recebeu voz de prisão. Ambos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Fonte e fotos: Assessoria