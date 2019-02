Rogério Golfetto enumera iniciativas e diz que confusão política foi um atraso para Vilhena

O vereador Rogério Golfetto, do “Podemos”, está exercendo seu primeiro mandato eletivo e apesar das turbulências políticas locais e restrições da função parlamentar avalia de forma positiva os primeiros dois anos da legislatura em Vilhena.

“Apesar das limitações de poder do vereador, acredito que a Câmara e o meu mandato estão tendo bom desempenho, e cumprindo com muita garra suas obrigações”, considera Rogério Golfetto, e visita à redação do Extra de Rondônia.

Ao fazer uma breve avaliação sobre o mandato, Rogério ressaltou que a confusão política local no Executivo, que nesta gestão teve três mandatários em menos de dois anos, prejudicou não apenas a administração do Município, como também a atuação do Parlamento. “Foi um atraso para Vilhena, e atrapalhou muito a vida da comunidade”, afirmou.

O cenário confuso resultou em cobranças à classe política em geral, inclusive de situações que não são da alçada do Legislativo. “Entendo a revolta do cidadão com a questão, mas considero que em muitos casos sofremos cobranças injustas”, ponderou.

DESEMPENHO SUPERIOR AOS ANTERIORES

Mesmo classificando o mandato e a função com o termo “limitado”, Rogério disse que o desempenho do atual Parlamento é superior a formações do passado. “Avançamos muito na aplicação racional dos recursos, retorno à sociedade e transparência na gestão administrativa da Casa de Leis”, acredita o vereador.

Sobre suas ações parlamentares, Golfetto afirma ter equilibrado iniciativas entre os mais diversos setores da sociedade, não privilegiando nenhuma área específica em detrimento de outras. “É claro que a precária situação da Saúde requereu de todos nós mais ações, porém procurei atender demandas de todos os setores”, explicou.

AÇÕES EM PROL DO MUNICÍPIO

Pontuando suas iniciativas de destaque nesta primeira metade do mandato, Rogério cita a obtenção de ambulância para atender o Distrito de Nova Conquista e a compra de aparelho de ecocardiograma para o Hospital Regional, ações implementadas em articulação com o ex-deputado estadual Lebrão. O vereador também foi o responsável pela instalação de ponto de mototáxi no Setor 19, implantado no local através de seu empenho junto ao Executivo.

O funcionalismo público municipal tem em Rogério um aliado constante, e de ação prática ele destacou a melhoria dos salários pagos aos Conselheiros Tutelares, garantindo também a concessão dos direitos trabalhistas à categoria. O vereador também apoiou ações do Executivo para melhoria nas áreas social, infraestrutura, setor produtivo e educação.

SEGUNDA METADE DO MANDATO

Sobre as demandas que pretende encampar para a segunda metade do mandato estão o esforço em sensibilizar o Executivo para enfrentar o problema dos alagamentos nos bairros da periferia, da falta de aparelhamento público nas áreas novas da cidade e estimulo ao comércio da produção da agricultura familiar dentro do município, inclusive lutando para que a própria prefeitura compre dos produtores locais alimentos produzidos aqui mesmo. “É uma forma de fortalecer o setor e oxigenar a economia local, posto que estes recursos giram no mercado vilhenense, gerando desdobramentos positivos”, argumenta.

A questão do desemprego no Município é outro problema grave que precisa de esforço do poder público para reversão do panorama atual, “e dentro das minhas atribuições parlamentares estarei atuando para mudar o quadro”.

DÚVIDA DE CONCORRER À REELEIÇÃO

Sobre seu projeto político para o futuro, Rogério diz que ainda não tem certeza se concorrerá a outro mandato. “Cheguei até mesmo a descartar tal possibilidade, mas o grupo com o qual estou articulado sugeriu que a gente avaliasse esta questão no final deste ano, levando em consideração o andamento do mandato. Posso, neste momento, garantir que iniciarei o último ano da legislatura com essa questão decidida, mas que isto não afetará a dedicação e compromisso que tenho com meus eleitores e com a população vilhenense como um todo”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia