4ª rodada do Rondoniense 2019 pode projetar lutas por vagas e contra o rebaixamento

O Campeonato Rondoniense 2019 chega a sua quarta rodada no próximo final de semana com duelos interessantes na luta pela classificação e também contra o rebaixamento na sequência.

Porto Velho, Guaporé e Ji-Paraná podem se aproximar ainda mais das semifinais, enquanto que Genus, Barcelona e União Cacoalense ainda não pontuaram na competição.

A rodada será aberta no sábado, às 20 horas (horário de Rondônia), com o duelo entre Porto Velho x Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. O Tricolor da Capital é o líder da chave A com seis pontos, enquanto que o Rondoniense é o terceiro colocado com dois pontos. Para a partida entre Porto Velho x Rondoniense foi selecionado o árbitro Fledes Rodrigues Santos, que será auxiliado por Adenilson de Souza Barros e Cristiano Pereira Lopes, enquanto que o quarto árbitro será Mario Roberto da Costa.

No domingo outros três jogos fecham a quarta rodada do Estadual. Às 16 horas (horário de Rondônia), Guajará e Genus se enfrentam em busca da primeira vitória no Estadual 2019. Com dois pontos, o Guajará é o quarto colocado do grupo A, enquanto que o Genus é o lanterna ainda sem pontuar. Para o encontro entre Guajará x Genus foi escolhido o árbitro Lindomar Kuhn, que atuará ao lado dos assistentes Luiz Felipe Rabelo e Francisco Erismar Ferreira, enquanto que o quarto árbitro será Thiago do Carmo Brasil.

Às 17 horas (horário de Rondônia), Barcelona e Vilhenense fazem o dérbi da cidade de Vilhena no estádio Portal da Amazônia. O Índio do Norte ainda não pontuou e divide a lanterna da chave B com o União Cacoalense. Já o Leão do Cone Sul é o terceiro colocado com três pontos. Para o duelo entre Ji-Paraná x Guaporé foi escalado o árbitro Agleison Marcos Monteiro que será assistido por Valdebranio da Silva e Anderson Grifftts Denny Brown, enquanto que Jurandir Lico de Camargo será o quarto árbitro.

Também às 17 horas (horário de Rondônia), Ji-Paraná e Guaporé travam duelo pela liderança do grupo B do Estadual. O Galo da BR é o vice-líder com seis pontos, enquanto que o clube de Rolim de Moura é o líder da chave com nove pontos. Para o confronto entre Barcelona x Vilhenense foi designado o árbitro Maicon Pessoa de Souza que trabalhará ao lado dos assistentes Márcia Bezerra Lopes Caetano e Davi da Silva Oliveira, enquanto que Sidnei Pereira Oliveira será o quarto árbitro.

Até o termo do Campeonato Rondoniense, ainda vai haver muita luta. Porém, depois começa o Campeonato brasileiro e emoções maiores estão por chegar! Para preparar mais uma temporada maravilhosa, cada vez mais torcedores costumam apimentar essa festa com apostas esportivas. Para quem também quiser começar essa aventura sem saber por onde começar, o site comparador de cotas SportyTrader, explica passo a passo como fazer, para que as apostas online de futebol não tenham mais qualquer segredo para os iniciantes! Aqui fica a dica.

No entanto, até esse momento, na rodada deste final de semana o Real Ariquemes folga na chave A, enquanto que o União Cacoalense também terá um descanso na chave B.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida