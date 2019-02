Domingo tem clássico no Portal da Amazônia, Barcelona x Vilhenense duelam pela 4ª rodada do rondoniense

O Barcelona Futebol Clube enfrenta o Vilhenense neste domingo, 24, às 17h00, no Portal da Amazônia, em Vilhena. O duelo será valendo a quarta rodada do Campeonato Rondoniense 2019.

O Índio do Norte ainda sem vencer no estadual, vem de uma derrota fora de casa para o Guaporé, por 3 a 1, e buscará sua primeira vitória diante do Vilhenense E.C., que vem de uma vitória sobre a União Cacoalense.

As duas equipes, ao longo da história se enfrentaram quatro vezes, o Barcelona leva melhor vantagem com duas vitórias, sendo uma delas na semifinal do ano passado, onde eliminou o Leão do Norte.

O Vilhenense ocupa a terceira colocação do grupo B com três pontos. Já o Índio do Norte está na quarta colocação com 0 pontos e com um saldo negativo de 3 gols.

INGRESSOS

A diretoria do Barcelona já iniciou a venda de ingressos para o jogo de domingo. As entradas antecipadas estão sendo comercializadas no valor de R$ 10,00 e podem ser adquiridas na sede do clube que fica em frente à garagem da Eucatur, próximo ao Park Shopping Vilhena.

Texto e Foto: Extra de Rondônia