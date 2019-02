Gerente regional do Procon fala sobre fiscalizações em postos de combustíveis do Cone Sul

A partir de hoje, sexta-feira 22, a Coordenação Estadual do Programa de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) realizará uma série de fiscalizações nos postos de combustíveis de todo o Cone Sul.

A ação visa combater a cobrança abusiva nos preços dos produtos.

A gerente regional do Procon de Vilhena, Katia Áreas Louzada Neves, 34 anos, explica que serão notificados todos os postos de combustíveis para que eles prestem esclarecimento em um prazo de 10 dias a contar pela data do aviso.

Segundo a representante, a necessidade de se realizar as fiscalizações surgiu diante do aumento injustificado nos preços, uma vez que houve uma baixa na refinaria.

Neves pontua que não há um valor tabelado, por isso durante as notificações é exigido à apresentação de notas fiscais e relatório de consumo, com base neles, será certificado a motivação de não estar havendo uma redução no preço.

Nos casos de comprovação de cobranças abusivas, a empresa terá um prazo de adequação, descumprindo a orientação o Procon estará aplicando multas, fazendo a apreensão dos produtos ou suspendendo as atividades.

A gerente conta que a ação se iniciou em Porto velho, mas Vilhena já tinha algumas denuncias por parte da população. “Devido à quantidade foi aberta esta temporada em todo o Estado de Rondônia”.

Katia finaliza orientando e pedindo que os populares se atentem ao preço de bomba e o que está sendo pago na hora da execução. “É necessário também que o consumidor solicite a entrega da nota fiscal, pois é o que vai comprovar o seu vínculo com a empresa. Vale lembrar que ela é fundamental para uma possível reclamação”.

