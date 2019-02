Homem é preso pela PF em aeroporto com drogas presas ao corpo

A Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), realizou a prisão em flagrante de um passageiro com aproximadamente 4,3kg de cocaína no aeroporto internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, no início da tarde de quinta-feira, 21.

Conduzido para a Superintendência da Polícia Federal para os devidos esclarecimentos, o passageiro informou ter recebido as drogas em Rio Branco/AC e se deslocado para Porto Velho, de onde embarcaria em voo com destino à João Pessoa/PB.

O passageiro teria passado pelo equipamento de raio-x do aeroporto, sendo flagrado já no interior da sala de embarque com as drogas presas junto ao corpo por fitas adesivas.

O preso foi encaminhado para o presídio “Pandinha”, onde permanece à disposição da Justiça Estadual.

Fonte: PF