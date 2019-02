Homem pega emprestado carro que vendeu e desaparece sem deixar rastro

Na quinta-feira, 21, um homem de 30 anos procurou a Polícia Civil de Vilhena para denunciar que a mesma pessoa que lhe vendeu um carro a cerca de um ano, se apropriou do mesmo indevidamente e desapareceu.

De acordo com o registro da ocorrência, o denunciante comprou um veículo Fiat Pálio no ano de 2018 do denunciado, porém, não conseguiu transferir pois a pessoa no nome da qual o carro estava registrado, faleceu.

Mesmo assim a vítima continuou com o veículo, porém, na manhã do último dia 20, a pessoa que lhe vendeu o carro, o pediu emprestado para distribuir uns banners pela cidade e não devolveu mais.

Diante da demora do agente em retornar com o veículo, a vítima entrou em contato com o mesmo, que a princípio alegou que o carro havia sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal.

Ao procurar os federais para verificar a informação, o proprietário foi informado de que a mesma era falsa e desde então, o agente não atendeu mais suas ligações.

Texto: extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa