Macedo avalia mandato de forma positiva, garante harmonia com colegas e diz que prefeito faz boa administração

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta semana, o presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), avaliou de forma positiva a primeira metade de mandato e adiantou propósitos para a fase final de sua participação no Legislativo Municipal, revelando que tem interesse em concorrer à reeleição.

Macedo afirmou que, nos últimos dois anos, a Câmara fez economia de mais de R$ 4 milhões, e, no seu mandato como presidente, não será diferente. “Em dois anos pretendo economizar R$ 5 milhões, e, com esse recurso, investir nas áreas de saúde, educação e em projetos sociais como a APAE e o Lar dos Idosos”, frisou.

Elencando seu método de trabalho como presidente no Legislativo Municipal, Macedo disse buscará manter um bom diálogo com os colegas de parlamento, mantendo seriedade e credibilidade da Câmara junto à comunidade, mesmo nestes tempos de intensa cobrança e do panorama politico de Vilhena, devido à troca de prefeitos nesses dois anos.

O presidente da Câmara ressaltou também que continuará mantendo um bom relacionamento e parceria com o prefeito Eduardo Japonês (PV), que acredita que ele está dando seu melhor para o município. “Todos sabemos que a prefeitura está sucateada, com pouco orçamento e Eduardo tem feito uma boa administração com muita clareza e seriedade. Porém quando for preciso cobrar dele, o farei”, completou.

O presidente finalizou dizendo que buscará parceria em Brasília (DF) para trazer benefícios ao município, assim como na Assembleia Legislativa de Rondônia, principalmente com os deputados estaduais que foram eleitos na região do Cone Sul. “Eles devem ajudar o Cone Sul por serem nossos representantes e vou isso cobrar de todos”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia