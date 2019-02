TRT abre inscrições para processo seletivo em Porto Velho, Colorado, Guajará, São Miguel e Vilhena

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO) abriu inscrições até às 11h do dia 11 de março via internet para estágio em Porto Velho, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

De acordo com a assessoria do órgão, as oportunidades são para os cursos de direito, administração, jornalismo e serviço social. Todos para cadastro de reserva.

Em Porto Velho, as vagas são somente para estudantes dos cursos de jornalismo, administração e serviço social. Já direito, as vagas atenderão os demais municípios. Das vagas ofertadas, 10% serão reservadas aos candidatos que se declararem pessoa com deficiência.

Não será cobrado taxa de inscrição. Data, horário e o local da aplicação das provas serão divulgados no dia 18 de março.

O resultado final será divulgado no dia 4 de abril. Segundo o cronograma do edital, a previsão para a aplicação da prova será no período de 20 a 23 de março.

O estagiário contratado receberá auxílio mensal no valor de R$ 1.050,00, além de auxílio-transporte e seguro de vida coletivo. A duração do estágio será, inicialmente, de no mínimo um semestre e até um ano, podendo ser prorrogado por no máximo dois anos. A carga horária diária é de cinco horas.

Texto: G1.globo.com

Foto: Reprodução