Caminhoneiro tem parte de dedo esmagada ao manusear carga

Um caminhoneiro de 38 anos, que presta serviços a um posto de combustíveis localizado na Avenida Celso Mazutti, em Vilhena, teve parte de um de seus dedos esmagado enquanto manuseava uma carga.

De acordo com o registro da ocorrência, durante o trabalho, o dedo médio da mão direita da vítima ficou preso na carga e sofreu laceração, sendo necessária a condução do caminhoneiro ao pronto socorro do Hospital Regional.

A vítima não relatou se houve a amputação de parte do membro ou se os médicos conseguiram corrigir a lesão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa