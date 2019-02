Durante discussão, esposa mata o marido com facada no peito

O crime ocorreu na madrugada deste sábado, 23, em uma residência na Rua Ouro Preto, no conjunto habitacional Jardim dos Lagos, em Rolim de Moura.

De acordo com as informações, o casal André Luiz Ferreira de 31 anos e a esposa Mirian Jara de 31 anos, se desentenderam durante a madrugada e iniciaram uma discussão e no calor da das emoções, André teria tentado agredir Mirian, que no intuito de se defender, se apossou de uma faca e desferiu um golpe na região do peito de André.

Após o crime, a própria esposa acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar que compareceram ao local e constataram que André estava em óbito.

Mirian permaneceu na residência até a chegada das autoridades, onde narrou o ocorrido, em seguida recebeu voz de prisão e foi apresentada ao delegado plantonista que a flagranteou.

Segundo a polícia, o casal já possuía alguns desentendimentos e registros de boletins de ocorrência de violência doméstica.

Fonte: Rolim Notícias