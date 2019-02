Em Vilhena, deputado apoia Bagattoli para prefeito e revela mágoa com governador: “Fomos esquecidos por Marcos Rocha”

João Chrisóstomo de Moura, deputado federal eleito no último pleito pelo Partido Social Liberal (PSL) com 28.344 votos, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde de sexta-feira, 22, onde fez um breve balanço das atividades que pretende desenvolver em prol do Estado de Rondônia.

Coronel Chrisóstomo como é conhecido, contou que sua visita ao Cone Sul é para tentar solucionar demandas pertinentes a regularização fundiária para os pequenos agricultores, que também inclui a área da associação da Cooperfrutos, o Museu de Rondon, entre outros compromissos agendados.

ENERGIA

O parlamentar afirmou que é contra o aumento para um Estado que é produtor e exportador de energia e o povo de Rondônia não merece pagar uma taxa tão elevada. “ Eu e a bancada marcamos uma reunião com o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque para resolver esse problema que está afetando toda a região norte”, frisou.

BAGATTOLI

Para o deputado, o governador Marcos Rocha (PSL) parece que esqueceu aqueles que o apoiaram na sua campanha, principalmente Jaime Bagattoli que foi o maior aliado na região do Cone Sul. “Nem eu estou sendo lembrado pelo governador, mas ele é quem manda no Estado e vou respeitar. Porém, Bagattoli merece todo apoio e respeito do PSL. Eu tenho uma divida moral com ele, foi ele quem bancou minha campanha e tem todo meu apoio se pleitear ao cargo de prefeito em 2020”, complementou.

BR-364

O deputado explicou que uma das suas bandeiras em sua campanha foi a duplicação das BRs-364, 429 e 319. Porém, ressaltou que as verbas para infraestrutura estão escassas, mas é preciso que o povo tenha paciência para que esse sonho saia do papel e se tornar realidade. Vou lutar muito no Congresso Nacional, pontuou.

PREVIDENCIA

Chrisóstomo ressalta que a questão da previdência social é um tema muito complexo e precisa que os parlamentares se unam em torno de uma solução viável.

Por fim, o deputado disse que vai trabalhar incansavelmente em prol de melhorias para o povo de Rondônia e honrar cada voto que recebeu nas urnas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia