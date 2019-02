Presas são flagradas tentando furar parede com eixo de ventilador

No início da noite deste sábado, 23, agentes penitenciários flagraram uma tentativa de fuga das detentas da cela 3, do Presídio Feminino de Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, as duas agentes penitenciários que compõe o plantão de apenas três servidores, juntamente com um homem, faziam a ronda atrás da carceragem, quando ouviram barulhos suspeitos.

Ao entrarem na referida cela, as agentes flagraram algumas presas tentando abrir um buraco na parede, fazendo uso do eixo de um ventilador.

Informado de que as apenadas, que confessaram a intenção de fuga, já tinha conseguido furar o reboco e chegar aos tijolos, o diretor da unidade chamou a Polícia Militar, que realizou a transferência das mulheres de cela, até que a manutenção seja realizada.