Diretor do Dnit garante que tomou providencias para conter erosão em ponte entre Colorado e Cerejeiras

Após matéria veiculada na sexta-feira, 22, no Extra de Rondônia, onde imagens feitas por usuários da BR-435, rodovia que liga Vilhena a Cerejeiras, mostraram uma erosão se formando na pista sobre uma ponte entre Colorado e Cerejeiras, o diretor do Dnit entrou em contato com redação e disse que providencias seriam tomadas de imediato. Clique (AQUI) e relembre.

De acordo com Cláudio diretor do órgão, na manhã de sábado, 23, já havia designado uma empresa para fazer levantamento do problema e tomar as providencias de imediato.

Cláudio ressaltou que não foram constatados problemas na estrutura da ponte e com isso, seria simples e rápido o trabalho de recuperação, garantiu o diretor.

Texto: Extra de Rondônia

Foto montagem: Extra de Rondônia